Собянин сообщил, что пересадок с МЦД на МЦК станет в 2 раза больше

В этом году пересадок с МЦД на Московское центральное кольцо станет в два раза больше, сообщил Сергей Собянин. На данный момент их четыре – Окружная и Тестовская на D1, а также Стрешнево и Новохохловская на D2.

До конца года должны запустить два новых диаметра. С D3 можно будет перейти на на станции МЦК Андроновка и Лихоборы. А с D4 – на станции Кутузовская, Тестовская и Нижегородская.

Пересадка между диаметрами и МЦК бесплатная, для этого нужно один раз оплатить проезд "Тройкой" по тарифу "Кошелек" или банковской картой. Кроме того, нужно прикладывать карту на входе и выходе со станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.