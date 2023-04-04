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Транспорт

Завод "Москвич" заключил крупнейший в мире контракт на поставку машин для такси – Собянин

Завод "Москвич" заключил крупнейший в мире контракт на поставку машин для такси – Собянин

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Завод "Москвич" заключил крупнейший в мире контракт на поставку своих машин для такси и каршеринга. Как сообщил Сергей Собянин, предприятие предоставит электромобили "Москвич 3e", а также кроссоверы "Москвич 3".

Как отметил мэр столицы, такой транспорт будет способствовать улучшению экологии города. Эти машины уже начали поступать в один из столичных таксопарков. Всего с конвейера возрожденного завода сошло семь тысяч машин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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