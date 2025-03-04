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04 марта, 23:55

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Новости часа: в Москве пострадавшие от радиационных воздействий получат от 3 до 10 тыс руб

Новости часа: в Москве пострадавшие от радиационных воздействий получат от 3 до 10 тыс руб

Новости часа: в Кускове отреставрируют Швейцарский домик

Новости часа: участниками проекта "Зима в Москве" стали почти 30 млн горожан

Новости часа: пострадавшие от радиационных аварий получат единовременные выплаты в Москве

Новости часа: Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Собянин рассказал о реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково

Новости часа: столичные бренды продали более 50 тыс товаров в рамках "Зимы в Москве"

Собянин подписал распоряжение о выплатах в честь годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: более 53 тыс мероприятий прошло в рамках проекта "Зима в Москве"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве пострадавшим от радиационных воздействий выплатят от 3 до 10 тысяч рублей, сообщил Сергей Собянин.

На востоке столицы реконструируют съезды на МКАД, чтобы улучшить транспортное обслуживание районов, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Столичные бренды продали более 50 тысяч товаров в рамках проекта "Зима в Москве", отмечается на портале мэра и правительства столицы.

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Сюжет: Зима в Москве
мэр МосквыобществотранспортэкономикагородвидеоЕкатерина Кузнеченкова
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