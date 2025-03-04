Новости часа: в Москве пострадавшие от радиационных воздействий получат от 3 до 10 тыс руб

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве пострадавшим от радиационных воздействий выплатят от 3 до 10 тысяч рублей, сообщил Сергей Собянин.

На востоке столицы реконструируют съезды на МКАД, чтобы улучшить транспортное обслуживание районов, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Столичные бренды продали более 50 тысяч товаров в рамках проекта "Зима в Москве", отмечается на портале мэра и правительства столицы.

