Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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04 марта, 22:30

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Новости часа: в Кускове отреставрируют Швейцарский домик

Новости часа: в Кускове отреставрируют Швейцарский домик

Новости часа: участниками проекта "Зима в Москве" стали почти 30 млн горожан

Новости часа: пострадавшие от радиационных аварий получат единовременные выплаты в Москве

Новости часа: Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Собянин рассказал о реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково

Новости часа: столичные бренды продали более 50 тыс товаров в рамках "Зимы в Москве"

Собянин подписал распоряжение о выплатах в честь годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: более 53 тыс мероприятий прошло в рамках проекта "Зима в Москве"

Собянин принял участие в церемонии закладки камня на месте монумента Алиеву в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Кускове отреставрируют Швейцарский домик, который был построен в XIX веке по проекту Николая Бенуа, сообщил Сергей Собянин.

Столичные предприятия в 2024 году увеличили поставки кормов для животных на 30%, рассказал столичный департамент инвестиционной политики.

Приложение "Госуслуги Дом" стало доступно собственникам индивидуальных жилых домов, заявило министерство строительства.

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