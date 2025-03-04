Новости часа: в Кускове отреставрируют Швейцарский домик

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Кускове отреставрируют Швейцарский домик, который был построен в XIX веке по проекту Николая Бенуа, сообщил Сергей Собянин.

Столичные предприятия в 2024 году увеличили поставки кормов для животных на 30%, рассказал столичный департамент инвестиционной политики.

Приложение "Госуслуги Дом" стало доступно собственникам индивидуальных жилых домов, заявило министерство строительства.

