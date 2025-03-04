Новости часа: пострадавшие от радиационных аварий получат единовременные выплаты в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пострадавшие от радиационных аварий получат единовременную выплату от Москвы. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Каждый пятый маршрут наземного транспорта в столице обслуживают электробусы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 5 марта в Москве ожидается плюсовая температура.