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04 марта, 19:30

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Новости часа: пострадавшие от радиационных аварий получат единовременные выплаты в Москве

Новости часа: пострадавшие от радиационных аварий получат единовременные выплаты в Москве

Новости часа: Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Собянин рассказал о реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково

Новости часа: столичные бренды продали более 50 тыс товаров в рамках "Зимы в Москве"

Собянин подписал распоряжение о выплатах в честь годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: более 53 тыс мероприятий прошло в рамках проекта "Зима в Москве"

Собянин принял участие в церемонии закладки камня на месте монумента Алиеву в Москве

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пострадавшие от радиационных аварий получат единовременную выплату от Москвы. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Каждый пятый маршрут наземного транспорта в столице обслуживают электробусы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 5 марта в Москве ожидается плюсовая температура.

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