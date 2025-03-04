04 марта, 18:15Новости
Новости часа: Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от аварии на ЧАЭС
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, получат единовременную выплату. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
Каждый пятый маршрут наземного транспорта в Москве обслуживают электробусы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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