Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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04 марта, 18:15

Новости

Новости часа: Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Новости часа: Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Собянин рассказал о реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково

Новости часа: столичные бренды продали более 50 тыс товаров в рамках "Зимы в Москве"

Собянин подписал распоряжение о выплатах в честь годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: более 53 тыс мероприятий прошло в рамках проекта "Зима в Москве"

Собянин принял участие в церемонии закладки камня на месте монумента Алиеву в Москве

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

Собянин: мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, получат единовременную выплату. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Каждый пятый маршрут наземного транспорта в Москве обслуживают электробусы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Снежный покров в Москве полностью растает к пятнице, 7 марта, сообщили в центре погоды "Фобос".

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