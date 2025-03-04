Новости часа: столичные бренды продали более 50 тыс товаров в рамках "Зимы в Москве"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 тысяч товаров продали на маркете проекта "Зима в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Участок на улице Щорса обновят по программе комплексного развития территорий, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более 250 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.