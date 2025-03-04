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Новости

Новости

04 марта, 16:45

Новости

Новости часа: столичные бренды продали более 50 тыс товаров в рамках "Зимы в Москве"

Новости часа: столичные бренды продали более 50 тыс товаров в рамках "Зимы в Москве"

Собянин подписал распоряжение о выплатах в честь годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: более 53 тыс мероприятий прошло в рамках проекта "Зима в Москве"

Собянин принял участие в церемонии закладки камня на месте монумента Алиеву в Москве

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

Собянин: мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек

Собянин: все желающие от 14 до 35 лет могут присоединиться к "Молодежи Москвы"

Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 тысяч товаров продали на маркете проекта "Зима в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Участок на улице Щорса обновят по программе комплексного развития территорий, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более 250 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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Сюжет: Зима в Москве
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