Собянин подписал распоряжение о выплатах в честь годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

Пострадавшие от радиационных аварий получат единовременную выплату от Москвы. Соответствующее решение подписал Сергей Собянин.

Выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Матпомощь получат более 13,5 тысячи москвичей. В зависимости от категории получателей размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей.

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