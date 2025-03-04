04 марта, 16:15Мэр Москвы
Собянин подписал распоряжение о выплатах в честь годовщины аварии на Чернобыльской АЭС
Пострадавшие от радиационных аварий получат единовременную выплату от Москвы. Соответствующее решение подписал Сергей Собянин.
Выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Матпомощь получат более 13,5 тысячи москвичей. В зависимости от категории получателей размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.