Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста молодых москвичей. Об этом заявил Сергей Собянин.

На востоке столицы реконструируют съезды на МКАД, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более тысячи бесплатных экскурсий по районам Москвы проведут до конца года, рассказала заммэра Наталья Сергунина.