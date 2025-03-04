Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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04 марта, 15:45

Мэр Москвы

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: более 53 тыс мероприятий прошло в рамках проекта "Зима в Москве"

Собянин принял участие в церемонии закладки камня на месте монумента Алиеву в Москве

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

Собянин: мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек

Собянин: все желающие от 14 до 35 лет могут присоединиться к "Молодежи Москвы"

Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

Сергей Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Беговая

Новости часа: Собянин сообщил о туристическом рекорде в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста молодых москвичей. Об этом заявил Сергей Собянин.

На востоке столицы реконструируют съезды на МКАД, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более тысячи бесплатных экскурсий по районам Москвы проведут до конца года, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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