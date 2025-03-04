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04 марта, 13:45

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Собянин принял участие в церемонии закладки камня на месте монумента Алиеву в Москве

Собянин принял участие в церемонии закладки камня на месте монумента Алиеву в Москве

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В Леонтьевском переулке Москвы заложили первый камень на месте будущего памятника дважды Герою Социалистического Труда Гейдару Алиеву.

Торжественная церемония прошла рядом с посольством Азербайджана 4 марта. В ней приняли участие Сергей Собянин, министр транспорта Роман Старовойт, первый зампред правительства Виталий Савельев, генеральный директор РЖД Олег Белозеров, а также посол Азербайджана Рахман Сахиб оглы Мустафаев и общественники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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