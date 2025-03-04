Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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04 марта, 12:45

Новости

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

Собянин: мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек

Собянин: все желающие от 14 до 35 лет могут присоединиться к "Молодежи Москвы"

Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

Сергей Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Беговая

Новости часа: Собянин сообщил о туристическом рекорде в Москве

Новости часа: городской вокзал Беговая будут использовать около 90 тыс человек в сутки

Новости часа: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

Собянин: московский городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Молодежь Москвы" помогает молодым горожанам найти свое призвание. Об этом заявил Сергей Собянин.

Каждый пятый маршрут общественного транспорта в Москве обслуживают электробусы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Дом по программе реновации построят в Басманном районе города, сообщили в Москомэкспертизе.

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