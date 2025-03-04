Новости часа: проект "Молодежь Москвы" стал платформой для роста и вдохновения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Молодежь Москвы" помогает молодым горожанам найти свое призвание. Об этом заявил Сергей Собянин.

Каждый пятый маршрут общественного транспорта в Москве обслуживают электробусы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Дом по программе реновации построят в Басманном районе города, сообщили в Москомэкспертизе.