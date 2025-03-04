Сергей Собянин подвел итоги проекта "Зима в Москве"

Проект "Зима в Москве" в этом году посетили порядка 30 миллионов гостей. В своем блоге Сергей Собянин рассказал о самых ярких событиях праздников, завершившихся накануне. В числе крупных мероприятий были "Путешествие в Рождество", "Московское чаепитие", "Китайский Новый год в Москве" и другие.

Всего за три месяца прошло более 53 тысяч мероприятий. Особое внимание горожан и гостей столицы привлек фестиваль "Город света", в рамках которого улицы Москвы каждый вечер превращались в живые иллюстрации к сказкам. Также впервые в проекте участвовал кинопарк "Москино", который предложил гостям показы, экскурсии, спектакли и иммерсивные шоу.

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