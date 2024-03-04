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Новости

04 марта, 15:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о развитии "Московской электронной школы"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии "Московской электронной школы"

Новости часа: Собянин заявил о рекордном росте столичного производства в фармацевтике

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Новости часа: 400 тысяч автомобилей проезжают по МСД каждый день

Собянин доложил Путину о реализации в Москве транспортных проектов мирового уровня

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства лекарств, электроники и автомобилей

Сергей Собянин рассказал, как в столице следят за уличными часами

Девять домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в ТиНАО

Собянин рассказал о сроках завершения капремонта в 176 спортивных объектах Москвы

Обрабатывающие компании Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежедневно к электронным сервисам МЭШ обращаются более 4,5 миллиона раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" за год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По прогнозам синоптиков, морозы до -18 градусов придут в столичный регион на этой неделе.

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