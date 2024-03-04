Новости часа: Собянин рассказал о развитии "Московской электронной школы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежедневно к электронным сервисам МЭШ обращаются более 4,5 миллиона раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" за год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По прогнозам синоптиков, морозы до -18 градусов придут в столичный регион на этой неделе.