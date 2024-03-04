Новости часа: Собянин заявил о рекордном росте столичного производства в фармацевтике

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил о рекордном росте производства в фармацевтике, электронике и автомобилестроении в столице. По словам мэра, об этом свидетельствуют экономические показатели, которых удалось достичь по итогам прошлого года.

Более 50 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по городской программе. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра среды, 6 марта. Об этом предупредили синоптики.