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Новости

04 марта, 14:15

Новости

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

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Результаты 2023 года для столицы, по словам Сергея Собянина, стали одними из лучших за всю современную историю. Мэр Москвы доложил Владимиру Путину о темпах роста от 25 до 40% во всех важных отраслях промышленности. Это фармацевтика, автомобилестроение, электроника и производство продуктов питания.

Кроме того, государственные и частные инвестиции достигли 6,9 триллиона рублей. Город также создал и запустил крупнейшие проекты, такие как Большая кольцевая линия (БКЛ) и Московский скоростной диаметр (МСД).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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