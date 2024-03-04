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04 марта, 07:15

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Сергей Собянин рассказал, как в столице следят за уличными часами

Сергей Собянин рассказал, как в столице следят за уличными часами

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Столичная служба времени обслуживает больше тысячи часов на улицах города. О работе специалистов, которые следят за московским временем, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Первые уличные часы появились в столице в 1912 году. И с тех пор каждый день на смену выходят часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники. Они проводят осмотр уличных приборов, техническое обслуживание и, если требуется, ремонтируют механизмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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