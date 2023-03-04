Собянин: Более 20 новых школ и детсадов откроются в Москве благодаря проектам КРТ

Более 20-ти новых школ и детских садов откроются в Москве благодаря проектам комплексного развития территорий. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Программа превращает земли бывших промзон в современные и комфортные городские кварталы, где есть все необходимое для жизни. Новые соцучреждения для детей появятся в 11-ти разных районах города. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.