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Социальные объекты должны находиться в шаговой доступности от жилья – Собянин

Социальные объекты должны находиться в шаговой доступности от жилья – Собянин

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Социальные объекты должны находиться в шаговой доступности от жилых кварталов – это главный принцип развития столичных районов. Об этом на своей странице в соцсетях сказал Сергей Собянин.

До конца 2023 года в городе появятся десятки важных для москвичей учреждений. Например, в Ховрине и Бирюлеве обещают открыть современные детские поликлиники. В Ватутинках уже на 70 процентов готова школа-гигант с собственным IT-полигоном на 1200 человек.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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