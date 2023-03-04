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Собянин: После благоустройства пойм рек Шмелевка и Кузнецовка появится уютный парк у воды

Собянин: После благоустройства пойм рек Шмелевка и Кузнецовка появится уютный парк у воды

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В Москве продолжается благоустройство пойм рек Шмелевка и Кузнецовка. Планами поделился в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет о большой зеленой территории на юге москвы, недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово". По словам мэра, здесь провели опрос местных жителей о том, каким они видят парк рядом с домом. Проект разрабатывался с учетом пожеланий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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