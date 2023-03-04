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ВДНХ стала одной из самых популярных площадок Москвы в зимний сезон

ВДНХ стала одной из самых популярных площадок Москвы в зимний сезон

Собянин: станция Крюково после реконструкции превратится в трехуровневый ТПУ

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ВДНХ стала одной из самых популярных площадок Москвы минувшей зимой: она приняла более 4-х миллионов гостей. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал мэр столицы Сергей Собянин.

Только на катке побывали почти пятьсот тысяч человек. Он работает уже 9 сезонов и стал символом новогодних праздников в столице. В минувшем сезоне тут устраивали мастер-классы олимпийские чемпионы, горожане заключали браки и встречали Новый год и Рождество.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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