04 февраля, 22:45Новости
Новости часа: размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличится вдвое
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размер премий правительства столицы молодым ученым увеличится вдвое. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Около 100 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года, сообщил заммэра Петр Бирюков.
Более 17 тысяч вандальных надписей и рисунков удалили в Москве за год. Об этом рассказали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.