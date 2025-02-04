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Новости

Новости

04 февраля, 22:45

Новости

Новости часа: размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличится вдвое

Новости часа: размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличится вдвое

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 февраля

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Сергей Собянин принял участие в заседании прокуратуры Москвы

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин наградил 78 молодых ученых Москвы в преддверии Дня российской науки

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размер премий правительства столицы молодым ученым увеличится вдвое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 100 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 17 тысяч вандальных надписей и рисунков удалили в Москве за год. Об этом рассказали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

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