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Новости

Новости

04 февраля, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 февраля

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Сергей Собянин принял участие в заседании прокуратуры Москвы

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин наградил 78 молодых ученых Москвы в преддверии Дня российской науки

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 4 февраля.

В преддверии Дня российской науки Сергей Собянин вручил молодым ученым премии правительства Москвы. Их присуждают за выдающиеся результаты в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за внедрение новых технологий. Мэр сообщил о том, что уже принято решение об увеличении размера премии вдвое.

В Москве почти на треть выросло число нейрохирургических операций. Более 20 тысяч врачи выполнили только за 2024 год, в том числе пациентам с патологиями головного и спинного мозга. Операции по нейрохирургическому профилю сегодня проводят в 14 больницах города.

К концу недели атмосферное давление в Москве может побить рекорд за все время метеонаблюдений. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу, 8 февраля, ожидается больше 770 миллиметров ртутного столба. В таких условиях у людей может появиться слабость, головокружение и подниматься артериальное давление.

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