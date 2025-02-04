Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 4 февраля.

В преддверии Дня российской науки Сергей Собянин вручил молодым ученым премии правительства Москвы. Их присуждают за выдающиеся результаты в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за внедрение новых технологий. Мэр сообщил о том, что уже принято решение об увеличении размера премии вдвое.

В Москве почти на треть выросло число нейрохирургических операций. Более 20 тысяч врачи выполнили только за 2024 год, в том числе пациентам с патологиями головного и спинного мозга. Операции по нейрохирургическому профилю сегодня проводят в 14 больницах города.

К концу недели атмосферное давление в Москве может побить рекорд за все время метеонаблюдений. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу, 8 февраля, ожидается больше 770 миллиметров ртутного столба. В таких условиях у людей может появиться слабость, головокружение и подниматься артериальное давление.