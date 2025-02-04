Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил премии молодым исследователям. В этом году лауреатами стали 78 ученых.

В Москве на днях открытых дверей в колледжах ожидается более 65 тысяч школьников, сообщили в департаменте образования и науки города.

Третьяковская галерея готовит выставку, посвященную 80-летию Великой Победы, рассказала директор Елена Проничева.