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Новости

04 февраля, 20:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Сергей Собянин принял участие в заседании прокуратуры Москвы

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин наградил 78 молодых ученых Москвы в преддверии Дня российской науки

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил премии молодым исследователям. В этом году лауреатами стали 78 ученых.

В Москве на днях открытых дверей в колледжах ожидается более 65 тысяч школьников, сообщили в департаменте образования и науки города.

Третьяковская галерея готовит выставку, посвященную 80-летию Великой Победы, рассказала директор Елена Проничева.

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