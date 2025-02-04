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Новости

Новости

04 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Сергей Собянин принял участие в заседании прокуратуры Москвы

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин наградил 78 молодых ученых Москвы в преддверии Дня российской науки

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Собянин: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За год через платформу "Москино" согласованы съемки более 600 проектов, сообщил Сергей Собянин.

С начала года в столице проверено более 100 тысяч газовых плит, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Московский государственный университет проведет серию просветительских мероприятий ко Дню российской науки, проинформировала пресс-служба вуза.

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