04 февраля, 18:30Новости
Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За год через платформу "Москино" согласованы съемки более 600 проектов, сообщил Сергей Собянин.
С начала года в столице проверено более 100 тысяч газовых плит, рассказал заммэра Петр Бирюков.
Московский государственный университет проведет серию просветительских мероприятий ко Дню российской науки, проинформировала пресс-служба вуза.