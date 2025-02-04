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04 февраля, 18:15

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Сергей Собянин принял участие в заседании прокуратуры Москвы

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В Москве количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось более чем на 15% благодаря реализации программы "Безопасный город". Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии прокуратуры Москвы, в котором принял участие Сергей Собянин.

В своем выступлении мэр подчеркнул, что для дальнейшего улучшения ситуации необходимо совместное взаимодействие прокуратуры, правоохранительных органов и городской власти. Собянин отметил такие актуальные проблемы, как телефонные и цифровые мошенничества, незаконная миграция, нарушения трудовых прав, а также вопросы, связанные с уплатой налогов и противодействием терроризму и экстремизму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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