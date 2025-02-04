04 февраля, 16:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размер премии молодым ученым увеличили в 2025 году с 2 до 4 миллионов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Знаковые площадки Москвы украсили к Всемирному дню борьбы с онкологией, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
43 дома по программе реновации построили на западе столицы, заявили власти города.