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Новости

04 февраля, 16:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин наградил 78 молодых ученых Москвы в преддверии Дня российской науки

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Собянин: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Новости часа: число москвичей, переселившихся по программе реновации, достигло 200 тыс

Новости часа: 200-тысячный москвич переезжает в новое жилье по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размер премии молодым ученым увеличили в 2025 году с 2 до 4 миллионов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Знаковые площадки Москвы украсили к Всемирному дню борьбы с онкологией, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

43 дома по программе реновации построили на западе столицы, заявили власти города.

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