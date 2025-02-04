Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Согласовать съемки на улицах и дорогах города теперь можно через киноплатформу "Москино". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице начался второй этап капитального ремонта Краснопресненского путепровода, проинформировали на платформе mos.ru.

Синоптики предупреждают, что в выходные на Москву обрушится мощный антициклон. Осадков не ожидается.