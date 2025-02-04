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Новости

04 февраля, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Собянин: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Новости часа: число москвичей, переселившихся по программе реновации, достигло 200 тыс

Новости часа: 200-тысячный москвич переезжает в новое жилье по программе реновации

Собянин: 200-тысячный москвич переезжает в новое жилье по программе реновации

Новости часа: нейрохирургическую помощь в Москве оказывают в 14 больницах

Собянин: количество нейрохирургических операций за 5 лет выросло почти на треть

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Согласовать съемки на улицах и дорогах города теперь можно через киноплатформу "Москино". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице начался второй этап капитального ремонта Краснопресненского путепровода, проинформировали на платформе mos.ru.

Синоптики предупреждают, что в выходные на Москву обрушится мощный антициклон. Осадков не ожидается.

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