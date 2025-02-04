Новости часа: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 650 съемок согласовали в столице с помощью киноплатформы "Москино". Об этом заявил Сергей Собянин.

15 километров бесстыковых путей уложат в московском метро в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Число индивидуальных предпринимателей в Москве за год увеличилось на 7,5%, пишет портал mos.ru.