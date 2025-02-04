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Новости

Новости

04 февраля, 11:45

Новости

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Собянин: через платформу "Москино" за год согласованы съемки 632 проектов

Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Новости часа: число москвичей, переселившихся по программе реновации, достигло 200 тыс

Новости часа: 200-тысячный москвич переезжает в новое жилье по программе реновации

Собянин: 200-тысячный москвич переезжает в новое жилье по программе реновации

Новости часа: нейрохирургическую помощь в Москве оказывают в 14 больницах

Собянин: количество нейрохирургических операций за 5 лет выросло почти на треть

Новости часа: жители Коптева получили новые квартиры по программе реновации

Мэр Москвы: жители Коптева получили новые квартиры по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 650 съемок согласовали в столице с помощью киноплатформы "Москино". Об этом заявил Сергей Собянин.

15 километров бесстыковых путей уложат в московском метро в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Число индивидуальных предпринимателей в Москве за год увеличилось на 7,5%, пишет портал mos.ru.

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