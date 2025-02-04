Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Благодаря новому стандарту городской онкологической службы объемы лечения в этом профиле выросли в 2 раза. Сергей Собянин подвел в своем личном блоге итоги пятилетней работы в новом формате во Всемирный день борьбы с онкологией.

Мэр Москвы написал, что на базе крупнейших столичных стационаров организованы пять многопрофильных центров с полным спектром клинических возможностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.