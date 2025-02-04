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04 февраля, 09:00

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Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Новости часа: число москвичей, переселившихся по программе реновации, достигло 200 тыс

Новости часа: 200-тысячный москвич переезжает в новое жилье по программе реновации

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Новости часа: Собянин рассказал, как "Добрая елка" помогла исполнить детские желания

Благодаря новому стандарту городской онкологической службы объемы лечения в этом профиле выросли в 2 раза. Сергей Собянин подвел в своем личном блоге итоги пятилетней работы в новом формате во Всемирный день борьбы с онкологией.

Мэр Москвы написал, что на базе крупнейших столичных стационаров организованы пять многопрофильных центров с полным спектром клинических возможностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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