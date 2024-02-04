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04 февраля, 16:15

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Собянин: 51 инновационная площадка появилась в Москве в прошлом году

Собянин: 51 инновационная площадка появилась в Москве в прошлом году

Более 200 электронных сервисов и услуг доступно для предпринимателей на mos.ru – Собянин

Собянин выразил соболезнования близким погибших при ударе по Лисичанску

Мэр Москвы рассказал о сервисе для комфортного переезда по реновации

Московские учителя получили награду всероссийской премии "Будем жить!"

Сергей Собянин одобрил дополнительные меры поддержки столичных инвесторов

Мэр Москвы рассказал о сервисе для комфортного переезда по реновации

"Мой район. Новости": станция московского метро "Генерала Тюленева" готова почти на 70%

Московские ярмарки выходного дня впервые открылись зимой – Сергей Собянин

Собянин рассказал, как льготы города помогают компаниям приобретать оборудование

Инновационная инфраструктура столицы увеличилась на четверть за пять лет. Только в прошлом году в Москве появилась 51 новая инновационная площадка, рассказал Сергей Собянин.

Например, посредством кластера "Ломоносов" ученые, студенты и молодые предприниматели находят партнеров и инвесторов. Резиденты кластера – компании из сферы беспилотного транспорта, биомедицины и нанотехнологий.

Центр технологий "Феникс" – это пространство для создания изобретений для людей с ограниченными возможностями здоровья, а площадками для изучения на практике отечественных инноваций становятся столичные клиники, реабилитационные центры, университеты и парки.

В прошлом году к программе присоединились 43 площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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