Собянин: 51 инновационная площадка появилась в Москве в прошлом году

Инновационная инфраструктура столицы увеличилась на четверть за пять лет. Только в прошлом году в Москве появилась 51 новая инновационная площадка, рассказал Сергей Собянин.

Например, посредством кластера "Ломоносов" ученые, студенты и молодые предприниматели находят партнеров и инвесторов. Резиденты кластера – компании из сферы беспилотного транспорта, биомедицины и нанотехнологий.

Центр технологий "Феникс" – это пространство для создания изобретений для людей с ограниченными возможностями здоровья, а площадками для изучения на практике отечественных инноваций становятся столичные клиники, реабилитационные центры, университеты и парки.

В прошлом году к программе присоединились 43 площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.