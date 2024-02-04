Собянин выразил соболезнования близким погибших при ударе по Лисичанску

Сергей Собянин от своего имени и имени всех москвичей выразил соболезнования родным и близким погибших в Луганской Народной Республике. Сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале мэра.

Атаку украинских властей, которая унесла жизни десятков мирных граждан, Собянин назвал жестокой и бессмысленной. Он также пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по пекарне в Лисичанске. По последним данным, жертвами атаки стали 28 мирных жителей.

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