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04 февраля, 06:30

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Мэр Москвы рассказал о сервисе для комфортного переезда по реновации

Мэр Москвы рассказал о сервисе для комфортного переезда по реновации

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Москвичи, которые заселяются в новые квартиры по программе реновации, все чаще пользуются городским сервисом "Помощь в переезде". О том, как вызвать специалистов, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Такая помощь с транспортировкой мебели и бытовой техники очень актуальна многим новоселам. При этом грузчики и перевозка крупногабаритных вещей в новые квартиры предоставляются бесплатно.

На сегодняшний день данной услугой воспользовались 76% от общего числа переехавших жителей. Для оформления услуги достаточно оставить заявку в центре информирования населения, а с 2021 года стало возможным оставить заявку через суперсервис не выходя из дома.

После оформления заявки необходимо дождаться подтверждения и получить письмо с деталями переезда или звонок от специалиста. Важно помнить, что ценные вещи, документы и домашних животных нужно перевезти самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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