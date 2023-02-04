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Комсомольскую площадь и Бульварное кольцо свяжет новая трамвайная линия

Комсомольскую площадь и Бульварное кольцо свяжет новая трамвайная линия

В Москве новая трамвайная линия свяжет Комсомольскую площадь и Бульварное кольцо

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Комсомольскую площадь и Бульварное кольцо свяжет новая трамвайная линия. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин. Ее протяженность чуть более полутора километров, протянется она по проспекту Академика Сахарова. На всех участках уложат современные бесстыковые пути – составы по рельсам ходят плавно и бесшумно. Как ожидается, ветка поможет разгрузить станцию метро "Комсомольская", а кроме того, ею удобно будет пользоваться жителям востока и юга столицы, которые смогут добираться до центра на наземном общественном транспорте.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

мэр МосквыгородвидеоЕкатерина Фоменко
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