Во всех флагманских центрах скорой помощи начнут работать социальные координаторы. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин. Проект запустили еще в 2021 году. Сотрудники столичного департамента труда и соцзащиты уже сейчас работают в 30 стационарах города. Это штат из 87 координаторов и 63 психологов. Они всегда готовы оказать поддержку пациентам в самых разных ситуациях. Специалисты, например, помогают восстановить утерянные документы, подают заявки на технические средства реабилитации.

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