В Коммунарке откроют современный эндоскопический центр

В Коммунарке откроют еще один современный эндоскопический центр. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в прошлом году такие центры открылись в Боткинской больнице и городской клинической больнице имени Буянова. Они помогают раньше диагностировать опухоли ЖКТ.

Собянин добавил, что для записи на диагностику не нужно направление. Сотрудники городских поликлиник сами приглашают пациентов из групп риска, записывают на безболезненную гастроскопию и колоноскопию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.