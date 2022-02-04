Собянин рассказал о строительстве скоропомощных корпусов на базе пяти стационаров

В Москве готовы открыть дополнительные резервные места в коронавирусных больницах. Ситуация с "Омикроном" начала стабилизироваться. Учитывая количество заболевших и нагрузку на поликлиники, госпитализаций может быть и больше.

Сергей Собянин рассказал, что в день диагностируют 25–26 тысяч заболевших COVID-19. По его словам, это запредельные показатели, с которыми в Москве никогда не сталкивались. Кроме того, мэр добавил, что число госпитализаций достигло 1 600 человек в сутки.

Также Собянин заявил, что завершить строительство нового корпуса планируют в следующем году. И такие же приемные отделения нового формата строят еще в четырех городских больницах.

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