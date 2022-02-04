Собянин осмотрел строящийся скоропомощный комплекс Филатовской больницы

Сергей Собянин проинспектировал строительство нового скоропомощного комплекса городской клинической больницы № 15 имени Филатова, а также осмотрел ее коронавирусный стационар.

Собянин отметил, что строительство корпуса позволит существенно улучшить качество оказываемой медицинской помощи при поступлении больных в экстремальных ситуациях. По его словам, корпус должен начать работать в 2023 году. Всего в Москве в рамках программы развития здравоохранения идет строительство пяти современных скоропомощных центров.

Также Собянин рассказал о работе столичной медицины по борьбе с коронавирусом. По словам мэра, в последнее время в Москве выросла нагрузка на амбулаторное звено, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, – ежедневно в городе выявляются 25–26 тысяч новых случаев COVID-19. Это меньше, чем в предыдущую неделю, однако, по словам Собянина, этот показатель является запредельным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.