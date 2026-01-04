Собянин: свыше 110 объектов социальной инфраструктуры построено в 2025 году

В 2025 году построено свыше 110 новых детских садов, школ, больничных корпусов, спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра, больше половины из них открыли инвесторы за счет внебюджетных средств. В частности, возвели: более тридцати детских садов, двадцать школьных зданий и несколько объектов культуры.

