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Новости

04 января, 10:15

Новости

Собянин рассказал об обеспечении продовольственной безопасности Москвы

Собянин рассказал об обеспечении продовольственной безопасности Москвы

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В год Москва потребляет более 13 миллионов тонн продуктов питания, поэтому одна из главных задач столичного правительства состоит в обеспечении магазинов свежими овощами и фруктами, хлебом, мясом, рыбой, молочной и другой продукцией, сообщил Сергей Собянин.

Для этого власти города создали и развивают логистическую инфраструктуру для оптовых предприятий. В Москву поставляют свою продукцию 78 регионов страны. Отечественные производители полностью закрывают потребность столицы в сахаре, растительном масле и гречке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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