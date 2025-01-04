Собянин рассказал об обеспечении продовольственной безопасности Москвы

В год Москва потребляет более 13 миллионов тонн продуктов питания, поэтому одна из главных задач столичного правительства состоит в обеспечении магазинов свежими овощами и фруктами, хлебом, мясом, рыбой, молочной и другой продукцией, сообщил Сергей Собянин.

Для этого власти города создали и развивают логистическую инфраструктуру для оптовых предприятий. В Москву поставляют свою продукцию 78 регионов страны. Отечественные производители полностью закрывают потребность столицы в сахаре, растительном масле и гречке.

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