Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 января

Для полного восстановления электро- и теплоснабжения в Отрадном, Бибиреве, Северном и Южном Медведкове создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Температура в Москве бьет рекорды. Как предупредили синоптики, до конца каникул морозы не отступят. При этом пик похолодания уже пройден.

Более 63 тысяч поездок на автобусах КМ совершили москвичи после закрытия участка оранжевой ветки метро. Поезда сейчас не ходят между "Октябрьской" и "Новыми Черемушками".

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