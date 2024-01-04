Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

04 января, 20:35

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 января

Для устранения последствия аварии на подстанции в СВАО создан оперштаб – власти

Собянин: 2023 год стал одним из самых продуктивных для метростроения

2023 год был одним из самых плодотворных для московского метростроения – Собянин

Собянин: 2023 год стал одним из самых результативных для столичного метро

Движение по первому участку Троицкой линии запустят в 2024 году – Собянин

Собянин: москвичи выбрали имя для детеныша панды из столичного зоопарка

На выставке-форуме "Россия" ежедневно работают более 800 волонтеров – Собянин

Более 30 млн приемов провели врачи модернизированных поликлиник – Собянин

Собянин: маленькую панду из столичного зоопарка назвали Катюшей

Для полного восстановления электро- и теплоснабжения в Отрадном, Бибиреве, Северном и Южном Медведкове создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Температура в Москве бьет рекорды. Как предупредили синоптики, до конца каникул морозы не отступят. При этом пик похолодания уже пройден.

Более 63 тысяч поездок на автобусах КМ совершили москвичи после закрытия участка оранжевой ветки метро. Поезда сейчас не ходят между "Октябрьской" и "Новыми Черемушками".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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