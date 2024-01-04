Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

04 января, 13:15

Новости

2023 год был одним из самых плодотворных для московского метростроения – Собянин

2023 год был одним из самых плодотворных для московского метростроения – Собянин

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Сергей Собянин назвал 2023 год одним из самых результативных для московского метростроения. Долгожданная подземка дотянулась до Северного района благодаря открытию нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Кроме того, с полным запуском БКЛ москвичам открылось рекордное количество пересадок.

Что еще создали для тех, кто пользуется столичным транспортом? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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