2023 год был одним из самых плодотворных для московского метростроения – Собянин

Сергей Собянин назвал 2023 год одним из самых результативных для московского метростроения. Долгожданная подземка дотянулась до Северного района благодаря открытию нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Кроме того, с полным запуском БКЛ москвичам открылось рекордное количество пересадок.

Что еще создали для тех, кто пользуется столичным транспортом? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.