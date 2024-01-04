04 января, 13:15Новости
2023 год был одним из самых плодотворных для московского метростроения – Собянин
Сергей Собянин назвал 2023 год одним из самых результативных для московского метростроения. Долгожданная подземка дотянулась до Северного района благодаря открытию нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Кроме того, с полным запуском БКЛ москвичам открылось рекордное количество пересадок.
Что еще создали для тех, кто пользуется столичным транспортом? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.