В 2023 году сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

В этом году сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

У строителей большие планы. В ближайшее время реконструируют сразу 14 пригородных вокзалов и платформ. Многие из них необходимы для запуска будущего МЦД-3. Как отметил мэр, уже сейчас так называемое "наземное метро" прочно вошло в жизнь пассажиров общественного транспорта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.