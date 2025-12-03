03 декабря, 18:00Мэр Москвы
Сергей Собянин подведет итоги уходящего года в эфире телеканала Москва 24
Сергей Собянин подведет итоги уходящего года в эфире Москвы 24. Также мэр города ответит на вопросы москвичей, которые они оставили на портале mos.ru.
В прошлом году прямой эфир длился более часа. Среди важных тем были вопросы социальной поддержки, модернизации здравоохранения, строительства жилья, развития систем образования и транспорта. Тогда за время эфира Собянин ответил почти на 40 вопросов.
