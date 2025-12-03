Сергей Собянин рассказал о мероприятиях в День Неизвестного Солдата в Москве в своем канале в мессенджере MAX. Он напомнил, что главный советский мемориал памяти всех павших появился в столице 3 декабря 1966 года.

Мэр рассказал, что представители проекта "Молодежь Москвы" почтили память воинов, возложив к Могиле Неизвестного Солдата цветы. Ребята также рассказали о героических подвигах павших солдат.

