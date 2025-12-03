Собянин: начался прием заявок на соискание премии в области архитектуры

Стартовал прием заявок на премию Москвы в области архитектуры и градостроительства. О начале конкурса объявил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, выберут 12 победителей в разных номинациях. К ним относятся в том числе дома по программе реновации и объекты инфраструктуры. Жюри оценит оригинальность и качество архитектурных решений, интеграцию в городской контекст и вклад в повышение общего комфорта.

