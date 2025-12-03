Форма поиска по сайту

03 декабря, 11:30

Мэр Москвы

Собянин: начался прием заявок на соискание премии в области архитектуры

Собянин: люди с инвалидностью в Москве получают системную поддержку

Сергей Собянин: ИТ-классы в школах Москвы находятся на пике популярности

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 3 декабря

Собянин: в районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад

Сергей Собянин вручил московским семьям государственные награды "Родительская слава"

Сергей Собянин: в Москве открылся первый пищевой технопарк

Собянин: в СВАО завершено 50 комплексных проектов улучшения дорожного движения

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Стартовал прием заявок на премию Москвы в области архитектуры и градостроительства. О начале конкурса объявил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, выберут 12 победителей в разных номинациях. К ним относятся в том числе дома по программе реновации и объекты инфраструктуры. Жюри оценит оригинальность и качество архитектурных решений, интеграцию в городской контекст и вклад в повышение общего комфорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

