03 декабря, 11:30Мэр Москвы
Собянин: начался прием заявок на соискание премии в области архитектуры
Стартовал прием заявок на премию Москвы в области архитектуры и градостроительства. О начале конкурса объявил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
По словам мэра, выберут 12 победителей в разных номинациях. К ним относятся в том числе дома по программе реновации и объекты инфраструктуры. Жюри оценит оригинальность и качество архитектурных решений, интеграцию в городской контекст и вклад в повышение общего комфорта.
