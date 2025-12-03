Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка

В Москве открылся пищевой технопарк "Рябиновая 44". Сергей Собянин написал в мессенджере MAX, что этот крупный проект стал большим событием для города.

По словам мэра, он даст новый импульс для пищевой отрасли. Площадь технопарка составляет около 15 тысяч квадратных метров. Он находится в районе Очаково-Матвеевское. Ключевыми резидентами площадки станут производители питания для школ и детских садов, пищевых добавок, а также готовых продуктов и блюд. Всего создадут более 300 новых рабочих мест.

