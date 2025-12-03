Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 07:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 3 декабря

Собянин: в районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад

Сергей Собянин вручил московским семьям государственные награды "Родительская слава"

Сергей Собянин: в Москве открылся первый пищевой технопарк

Собянин: в СВАО завершено 50 комплексных проектов улучшения дорожного движения

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Сергей Собянин рассказал об успехах москвичей на естественно-научной олимпиаде

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Собянин: началась проходка тоннеля от "Острова мечты" до "Кленового бульвара"

В Москве открылся пищевой технопарк "Рябиновая 44". Сергей Собянин написал в мессенджере MAX, что этот крупный проект стал большим событием для города.

По словам мэра, он даст новый импульс для пищевой отрасли. Площадь технопарка составляет около 15 тысяч квадратных метров. Он находится в районе Очаково-Матвеевское. Ключевыми резидентами площадки станут производители питания для школ и детских садов, пищевых добавок, а также готовых продуктов и блюд. Всего создадут более 300 новых рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика