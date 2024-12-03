Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 3 декабря.

Владимир Путин побывал в Центре реабилитации инвалидов имени Швецовой. Сергей Собянин рассказал президенту о том, как в Москве развивается реабилитационная служба. Глава государства ознакомился с работой врачей и других специалистов, осмотрел оборудование и бассейн.

Для возведения современных домов подобрали 61 стартовую площадку. Новые квартиры получили более 20 тысяч человек. Рядом с жилыми кварталами возводится социальная инфраструктура.

В Москве готовятся испытать на первых пациентах вакцину от рака. Препарат разработали в центре имени Гамалеи. Ученые уже провели доклинические тесты и получили значимый результат.