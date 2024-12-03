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Новости

03 декабря, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 декабря

Новости часа: Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке

Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им Л. И. Швецовой

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще семи территорий

Собянин принял решение о комплексном развитии семи участков в ЗАО и ЮЗАО

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке

Новости часа: москвичи получат 1 млн "квадратов" жилья по программе реновации

Новости часа: программу реновации полностью завершили в районе Раменки

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 3 декабря.

Владимир Путин побывал в Центре реабилитации инвалидов имени Швецовой. Сергей Собянин рассказал президенту о том, как в Москве развивается реабилитационная служба. Глава государства ознакомился с работой врачей и других специалистов, осмотрел оборудование и бассейн.

Для возведения современных домов подобрали 61 стартовую площадку. Новые квартиры получили более 20 тысяч человек. Рядом с жилыми кварталами возводится социальная инфраструктура.

В Москве готовятся испытать на первых пациентах вакцину от рака. Препарат разработали в центре имени Гамалеи. Ученые уже провели доклинические тесты и получили значимый результат.

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