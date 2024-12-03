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03 декабря, 19:15

Новости

Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им Л. И. Швецовой

Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им Л. И. Швецовой

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Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину о том, как в Москве развивается реабилитационная служба, во время их совместного визита в Центр реабилитации инвалидов имени Швецовой.

Президент России ознакомился с работой врачей и других специалистов, осмотрел оборудование и бассейн, а также понаблюдал за занятиями лечебной физкультурой. Затем глава государства пообщался с пациентами и пожелал им скорейшего выздоровления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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