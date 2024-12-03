Новости часа: москвичи получат 1 млн "квадратов" жилья по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве построят и спроектируют около 1 миллиона "квадратов" жилья по программе реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.

Магистральный автобусный маршрут открыли от метро "Речной вокзал" до Осташковской улицы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Почта Деда Мороза" заработает на Останкинской телебашне с 5 декабря, сообщили в пресс-службе телецентра.