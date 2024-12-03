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Новости

03 декабря, 15:45

Новости

Новости часа: москвичи получат 1 млн "квадратов" жилья по программе реновации

Новости часа: москвичи получат 1 млн "квадратов" жилья по программе реновации

Новости часа: программу реновации полностью завершили в районе Раменки

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Собянин: около 20,6 тыс жителей ЗАО получили современное жилье по реновации

Собянин: туристический поток в Москву за январь – сентябрь вырос на 8%

Собянин рассказал, какие социальные объекты строят в ЗАО по программе реновации

Новости часа: 1 200 единиц оборудования используют в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: офтальмологический центр Боткинской оснащен новейшим оборудованием

Новости часа: путепровод у станции Бескудниково сократит перепробег автомобилей в 3 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве построят и спроектируют около 1 миллиона "квадратов" жилья по программе реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.

Магистральный автобусный маршрут открыли от метро "Речной вокзал" до Осташковской улицы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Почта Деда Мороза" заработает на Останкинской телебашне с 5 декабря, сообщили в пресс-службе телецентра.

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