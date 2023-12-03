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03 декабря, 17:15

Новости

Собянин рассказал о развитии городской инфраструктуры в разных округах Москвы

Собянин рассказал о развитии городской инфраструктуры в разных округах Москвы

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Сергей Собянин стал лауреатом премии "Юрист года"

Сергей Собянин стал лауреатом премии "Юрист года"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что во всех округах города проводятся работы для поддержания и развития инфраструктуры.

Так, в районе Косино-Ухтомский улучшили условия проезда по Косинскому шоссе, а в Кунцеве планируется реконструкция участка Ельнинской улицы до Ярцевской. На северо-востоке столицы продолжается капитальный ремонт трамвайных путей, планируется проведение капремонта в Останкинском районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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