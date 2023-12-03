03 декабря, 17:15Новости
Собянин рассказал о развитии городской инфраструктуры в разных округах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что во всех округах города проводятся работы для поддержания и развития инфраструктуры.
Так, в районе Косино-Ухтомский улучшили условия проезда по Косинскому шоссе, а в Кунцеве планируется реконструкция участка Ельнинской улицы до Ярцевской. На северо-востоке столицы продолжается капитальный ремонт трамвайных путей, планируется проведение капремонта в Останкинском районе.
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